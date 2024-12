Leandro Lima foi atropelado por ônibus na Itália: ‘Acordei no hospital’

Convidado do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Universa com Tati Bernardi, o ator e cantor Leandro Lima contou que, em sua primeira viagem para trabalhar como modelo na Europa, foi atropelado por um ônibus sanfonado. "Eu estava acordando, indo para um trabalho, estava na faixa de pedestres e o ônibus me pegou. Eu me arranhei inteiro, quebrei o [osso] zigomático, desmaiei na hora e acordei no hospital".

Segundo ele, a cirurgia foi realizada por um cirurgião de referência na Itália. "Foi uma cirurgia que era uma inovação, feita pelo diretor do hospital de Monza. Eles estavam testando uma placa feita com uma liga de metal e açúcar, que você não precisa tirar depois. Ela se dissolve. (...) Voltei para o Brasil e voltei a trabalhar com publicidade. Não queria mais ver a Itália, não queria mais nada".

