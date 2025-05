Pepita: 'Depois que virei mãe, não gasto com luxo, mas com advogados'

A cantora também se emocionou ao relatar que sofreu transfobia enquanto procurava uma rede de apoio para o filho. "Eu sou mãe, ele é meu filho, mas eu precisava voltar a trabalhar e estabelecer uma vida pra uma criança. Comecei a fazer entrevista com pessoas pra trabalhar e a maioria fazia a pergunta: 'A mãe dele não vai descer?'. Entrevistei uma senhora por quem me apaixonei desde que ela o pegou no colo. Liguei pra ela no outro dia e eu não estava conseguindo entender o que ela estava querendo dizer. Ela disse que conversou com o filho e com o marido e que nunca ia poder trabalhar numa casa de um homem que quer ser mãe. Quando desliguei o telefone, não conseguia mais falar. Fiquei uns sete dias sem falar. Eu só escrevia."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à entrevista completa com Pepita: