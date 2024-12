Dani Winits sobre estereótipo de "loira gostosa": 'Mostrei meu trabalho'

Dani Winits conta de relação em que foi mãe solo: 'É um serviço que presto às mulheres'

"Meu filho me falou outro dia: "mãe, você falou que é mãe solo", e eu respondi: sim, porque acho que é um serviço que eu faço para as mulheres, mulheres que não tem voz e podem ver que eu também passo por coisas. Eu estou de salto alto aqui hoje mas eu já ajoelhei, eu choro, eu fico exausta, eu sou uma pessoa de batalhas'. As pessoas não precisam saber dos pormenores, mas eu como mulher me coloco num outro lugar, preciso me conectar com as pessoas. Isso é tão importante quando o meu trabalho".

A atriz também lembrou de um relacionamento em que foi vilãnizada se apaixonar por outra pessoa. "Fui embora. Já sofri com culpa mas trabalhei isso dentro de mim. Mas sempre fui uma pessoa que prefiro me arrepender do que fiz do que não fiz. Então nunca deixei que meus impulsos não acontecessem. (...) Fui viver o que eu precisava viver".

