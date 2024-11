'Disseram que caso do meu filho prematuro: "não era compatível com a vida"'

Diante dessa situação, Nathalia se sentiu culpada. "Às vezes eu criava situações para atribuir isso a mim, como se eu precisasse me culpar. Depois comecei a buscar informação e a entender que não estava no meu controle, que não tinha nada que eu pudesse fazer senão pensar no futuro. O passado não tinha como mudar, eu poderia talvez mudar o futuro, melhorar o futuro dele, as condições de vida, trazer qualidade de vida", afirma.

"Foi muito difícil, era uma dor clínica"

Nathalia Favaro conta sua história para Mariana Kupfer no Amar + Materna Imagem: Tency Produtora

Lucas nasceu prematuro de 27 semanas, ficou bem, mas após 12 dias, ele pegou uma infecção hospitalar e foi diagnosticado com hidrocefalia. Entre idas e vindas, ao total, o menino ficou sete meses ou 205 dias na UTI, 75 dias intubado, teve cinco internações e fez cinco cirurgias neurológicas.

Foi muito difícil. Lembro que nos primeiros dias eu achei que não fosse aguentar. Tinha momentos que eu falava, qualquer hora vou ter uma crise. Não vou sobreviver a tudo isso porque dói, era uma dor clínica, uma dor no corpo. Nathalia Favaro

Em meio a esse processo, Nathalia diz que ela e o marido, o pai de Lucas, se uniram muito como casal. "Eu descobri um Fábio que eu não conhecia, assim como ele também descobriu uma Nathalia que ele não conhecia. Isso trouxe muita força e união". O casal tem outros filhos fruto de casamentos anteriores, Nathalia é mãe de Benício, e Fabio tem uma menina.