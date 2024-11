O que é 'ghosting', recorde de buscas sobre pegação no Google em 2024

Não é só para tirar dúvidas sobre informações que os brasileiros usam o Google. O site de buscas também serve para desvendar incertezas sobre relacionamentos. De acordo com um levantamento do Google Trends dividido com exclusividade com Universa, o termo "ghosting" nunca foi tão buscado no país.

Você sabe o que ele significa?

O que aconteceu

'Foi comprar cigarro e não voltou'. 'Ghosting' vem do inglês 'ghost', que na tradução livre, significa 'fantasma'. No caso dos relacionamentos é usado no sentido de desaparecimento. Ou seja: você está conversando com alguém e ela simplesmente para de responder, sem motivos aparentes. Não diz que não vai mais rolar nada, apenas some.