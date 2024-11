Como fazer bebê dormir? Após ajudar filho que chorava por 12h, mãe dá dicas

A consultora não esperava ter dificuldades -estava confiante para colocar em prática tudo o que vinha trabalhando. "Eu tinha aquela certeza de que ia ser tranquilo, porque já sabia como conduzir, né? Pensava 'eu entendo, eu estudo'. E aí, meu bebê nasceu", conta rindo.

A falta de sono veio logo após o baby blues -transtorno emocional temporário comum no puerpério, caracterizado por tristeza, irritabilidade, choro fácil e alterações de humor, que geralmente começa entre três e quatorze dias após o parto. "Quando ele estava com 20 dias de vida, passei a enfrentar períodos de dez a doze horas de choro consecutivos, todos os dias. Isso me trouxe muito mais empatia pelas mães que atendo. A princípio, tinha calma para lidar, por conta da experiência, mas chegou uma hora em que comecei a ficar desesperada mesmo", lembra.

Ficar sem dormir no pós-parto (com emoções e hormônios à flor da pele) é de fazer qualquer uma achar que não há luz no fim do túnel. Ela só foi aparecendo à medida que Talita aplicava o que sabia, e quando seu filho, Léo, recebeu um diagnóstico. Ele tinha muitas cólicas, desconforto abdominal, refluxo, chegava a regurgitar "jatos", e dividia as noites em seis -mesmo com mãe e pai fazendo de tudo para acalmá-lo.

"Eu já vinha implementando coisas que tinha estudado, pouco a pouco ia ensinando ele a dormir, mas em muitos momentos precisei dar passos para trás e ficar com o meu bebê no colo, como muitas mães que estão passando por esse cansaço excessivo, que não conseguem dormir", admite.

Quando ele estava com quase três meses, os médicos descobriram a alergia à proteína do leite de vaca e o bebê começou o tratamento. "Foi quando realmente consegui colocar todas as minhas técnicas em prática e vendo resultados. E, desde os quatro meses, meu bebê dorme super bem!", comemora, enquanto dá entrevista e Léo, hoje com 11 meses, tira uma das sonecas do dia.

Antes de se tornar mãe e até mesmo consultora, a fisioterapeuta trabalhou com pediatria neonatal, e concluiu especialização em UTI pediátrica e emergências. Hoje, vivendo no Canadá, conta que, vendo a realidade das famílias de perto, sentiu o desejo de ajudar.