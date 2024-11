Ménage, troca de casais, abrir relação: o que fazer quando tudo vai mal?

Apostar num relacionamento aberto ou partir para a troca de casais não são decisões tão simples de serem mantidas. Elas exigem honestidade, maturidade, confiança e, sobretudo, controle emocional. Quando o casamento está em crise, por qualquer que seja o motivo, não existem soluções mágicas. Muito menos diferentes práticas sexuais surgirão como tábua de salvação. O mais importante é parar, conversar, refletir e enfrentar essas diferenças, tratando de encontrar a melhor solução para os dois.

Fracassamos, e agora?

O fracasso de experiências sexuais diferentes a dois pode sinalizar várias coisas sobre a relação do casal. Uma delas é a necessidade de ambos sentarem e terem uma boa conversa. Ménage, troca de casais e relacionamento aberto podem, sim, ser algo saudável e positivo, mas o par precisa estar bem e em sintonia. Afinal, a base para qualquer relacionamento bem-sucedido, seja aberto ou monogâmico, é a transparência, a honestidade, o diálogo franco, aberto e respeitoso.

As pessoas podem entender que a perda do interesse sexual afeta o relacionamento como um todo, no entanto pode estar acontecendo exatamente o contrário: algo não vai bem e isso está afetando o lado sexual. Avaliar o relacionamento como um todo, assim como algumas questões individuais, é um bom começo para identificar falhas e lacunas existentes que precisam ser reparadas.

Alguns casais estão juntos simplesmente por conveniência e hábito.Não se olham, não dialogam. Então, como tentar reparar a relação através do sexo se mal existe interação e vínculo no dia a dia? O insucesso com as experimentações só amplifica o vazio e o distanciamento entre os dois. Nesse caso, o melhor a fazer para reparar o dano - ou melhor, descobrir se ainda é possível reparar o dano - é buscar o apoio de uma terapia de casal.

O terapeuta pode ajudar a encontrarem uma visão mais aprofundada e verdadeira sobre os conflitos. Além disso, é uma ferramenta ótima para homens e mulheres praticarem a escuta, algo que nem sempre acontece no cotidiano. No dia a dia, é comum um interromper o outro como forma de se defender e de não revelar suas dores. A terapia desnuda e desmascara aquilo que incomoda, mas que ninguém quer trazer à tona.