Saia do tédio: seis dicas e variações para você brilhar no sexo de quatro

Uma alternativa é experimentar essa posição de lado, na qual uma das pessoas fica com um lado do corpo colado à cama e de costas para o parceiro ou parceira. Dessa forma, ela assume mais as rédeas do ritmo e intensidade em que é penetrada. Outra opção é fechar um pouco as pernas para evitar uma penetração mais profunda.

4 - Explore estímulos externos

Na verdade, o sexo de quatro não precisa se limitar à penetração. A posição também favorece a estimulação externa de diferentes regiões genitais - o que a torna uma boa pedida inclusive para pessoas que não curtem tanto ser penetradas.

O períneo - área entre o ânus e a vagina ou o ânus e o saco escrotal -, por exemplo, possui nervos sensoriais que podem levar ao prazer quando explorados com as mãos ou a boca, assim como as partes externas do ânus e/ou vagina. Já a estimulação do clitóris, apesar de não acontecer pelo pênis ou dildo durante a penetração vaginal nesta posição, pode ser feita com as mãos do parceiro ou da parceira ou mesmo da própria pessoa que estiver sobre quatro apoios.

5 - Abuse do uso de brinquedos

Independentemente da posição, brinquedos eróticos são sempre grandes aliados. O uso de anéis penianos, por exemplo, ajuda a manter a ereção por mais tempo e potencializar a penetração, além de estimular o clitóris quando o dispositivo tem a função vibratória.