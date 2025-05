Terra pode sumir em choque de 2 buracos negros? O que sabemos sobre eles

O buraco negro mais próximo da Terra está a mil anos-luz de distância, o que minimiza consideravelmente os riscos de nosso planeta sofrer com os efeitos dessa grande onda gravitacional ou mesmo de ser engolido.

É tão provável como sermos atingidos por um asteroide semelhante ao que há milhões de anos provocou a extinção em massa de espécies.

O que acontece no coração de um buraco negro, bem como com as estrelas e as partículas engolidas por eles, ainda não se sabe. Os conhecimentos científicos sobre esse objeto astronômico se resumem à sua energia, carga elétrica e rotação. Por fim, quanto maior a massa do buraco, maior a sua energia.

Fontes: Rodrigo Nemmen, professor de astrofísica; e Samuel Rocha de Oliveira, mestre em física pela Universidade de BRasília, com matéria publicada em 11/10/2017