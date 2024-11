Mãe de três e grávida da quarta filha, médica dá 7 dicas para um bom parto

- Meninas não veem TV e nenhum eletrônico ao longo da semana: temos apenas o nosso filme em família aos domingos. Isso permitiu que elas aprendessem a brincar sozinhas e entre elas. Eu evito atrapalhar esses momentos para que elas mantenham a concentração nas brincadeiras.

Você afirma que a dica que salva a sua maternidade é fazer tudo o que for possível, como as tarefas domésticas, quando o bebê está acordado. Geralmente as mães fazem essas coisas quando a criança está dormindo. Qual sua lógica?

Filhas da dra. Ana Bárbara Jannuzzi Imagem: Arquivo pessoal



Essa foi uma coisa que aprendi cedo na maternidade quando ainda não tinha ajuda com a minha primeira filha e precisava estudar para a prova de residência. Tudo que era relacionado à casa, como arrumar a cozinha, eu fazia enquanto ela estava acordada.

Se a Clarice quisesse mais colo, eu a colocava no sling. Se não, a deixava no carrinho ou no tapete ao meu lado, distraindo com brinquedos. Quando ela dormia, eu parava tudo que estava fazendo em relação à casa, largava a vassoura, e ia cuidar da outra parte da minha vida, na época os estudos. Eu aproveitava as sonecas dela no colo (que eram produtivas) para estudar e fazer o que precisava. A casa não era a mais organizada do mundo, mas paciência, era uma questão de hierarquizar prioridades.

Você teve três partos normais sem analgesia. Isso te dá mais segurança para o quarto parto ou você ainda sente medo?



Meus três partos foram maravilhosos. A Clarice nasceu com quatro horas de trabalho de parto ativo; a Romana nasceu com 1h30; e a Rebecca nasceu com 26 minutos. Os dois primeiros doeram mais, o terceiro foi mais tranquilo. Eu senti medo da dor em todos os nascimentos, mas não lembro de ter sofrido. Dor não é igual a sofrimento.



Na quarta gestação tenho medo de não aguentar e de doer muito, mas sinceramente meu maior medo é a bebê nascer no meio da rua, já que o último parto foi tão rápido. Disse para o meu marido que não vou sair de casa no último trimestre nem para comprar pão. Não estou fazendo nada de diferente para o quarto parto, a não ser malhar todos os dias para diminuir a dor nas costas.