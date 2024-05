'Queria amigas sem filhos para sair': eles usaram app pra fazer amizades

No app, achava as conversas muito superficiais. Apesar dos papos, ninguém tinha a iniciativa de marcar para sair e se conhecer na vida real. Até que, em um sábado, uma menina me mandou mensagem perguntando se eu queria ir jantar. Topei.

Quando chegamos no restaurante, ela pediu mesa para quatro pessoas. Fiquei confusa, mas logo entendi: ela chamou uma galera para sair junto. Isso foi muito legal, a conversa fluía mais.

Essa amiga que fiz conseguiu reunir mais pessoas e, toda vez que saíamos, chamávamos mais gente para se unir ao grupo. No fim das contas, tínhamos um grupo no WhatsApp com 30 meninas que tinham se conhecido por conta do aplicativo. Entre todas, fiquei mais próxima de duas delas. Fizemos até uma viagem para o Chile juntas!", Larissa Oliveira, 29, Florianópolis (SC)

'Amizade não tem fronteira'

"Decidi usar o aplicativo para encontrar amigos quando morei na Espanha. Uns amigos que tinha lá me contaram sobre o Bumble e percebi que funcionava. Confesso que no começo achei estranho, mas como estava no exterior, me pareceu uma opção bem legal e menos complicada de fazer amizades.

No fim das contas, achei bem tranquilo. Estar longe de casa faz com que as pessoas se sintam mais abertas para se conhecer e formar vínculos. Tínhamos um grupo e, quanto mais saímos, mais ele aumentava.