É comum engravidar após os 40 como Gisele? Grupo de mães divide vivências

Gisele Bündchen, 44, está gravida do seu primeiro filho com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, 35. Ela já é mãe de Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, 11. Sabrina Sato, 43, é mãe de Zoe, 5, também anunciou sua gravidez com Nicolas Prattes, 27, dias atrás. Vale lembrar ainda que, em junho, a atriz Andreia Horta, 41, anunciou a espera do primeiro filho.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

As três retratam a gestação após os quarenta anos - gerando identificação e inspirando outras mulheres que adiam a gravidez, ou desejam ter um novo bebê após a idade considerada ideal por médicos (35 anos).

"São histórias como essas que fazem a comunidade do 'Mãe aos 40' crescer. As mulheres que adiaram a gravidez se reconhecem ali, notam que não estão sozinhas passando por essa experiência", diz Aline Dini, jornalista e criadora do perfil Mãe aos 40 no Instagram. Aline Dini, 35, conta que foi mãe jovem, aos 26, e não teve dificuldade para engravidar, mas sentiu necessidade de criar um grupo para conversar com mães mais velhas e trocar vivências.