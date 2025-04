Ator do 'Jorginho' deixou futebol após abuso aos 16: 'Tocaram no meu corpo'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, o ator Fausto Carvalho contou ter deixado o futebol após sofrer um abuso na adolescência no clube em que jogava.

O ator, conhecido pelo personagem 'Jorginho', revelou como aconteceu. "Eu tinha 16 anos. Eu era muito bom, mas algumas coisas aconteceram. Tocaram no meu corpo, sofri abuso. (...) O cara encostou, eu empurrei ele caiu, e eu falei que não era pra ninguém entrar mais. Liguei pro meu pai, ele ficou doido, querendo pegar o cara, acabar com a vida dele. E aí foram 10 anos sem jogar bola."

Fausto conta que o abuso aconteceu enquanto ele jogava em um clube do interior de São Paulo e que situações como essa não são incomuns. "É muito normal, a molecada passa por isso", lamentou.