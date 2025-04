Ator do 'Jorginho' perdeu R$ 32 mil em golpe dias antes de criar personagem

Convidado do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, Fausto Carvalho, ator do personagem Jorginho, o "Menzinho", contou ter sido vítima de um golpe pouco antes de criar o Jorginho.

Fausto relatou ter caído no golpe ao clicar em um link recebido. "Quatro dias antes de fazer o Jorginho, roubaram 32 mil reais da minha conta. Eu estava chorando na praia esse dia, sozinho, quando chegou uma amiga minha, da umbanda, olhou pro lado, e disse: 'O Seu Meia-Noite tá aqui e falou que essa grana vai demorar a voltar, mas vai voltar. E que o que vai acontecer na sua vida é surreal'. Quatro dias depois, nesse evento, aconteceu o Jorginho e explodiu."

