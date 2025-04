'Jorginho' conta como criou caricatura de Faria Limer: 'Já tinha o sotaque'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, o ator Fausto Carvalho contou como foi a criação de seu personagem mais famoso, o Jorginho.

O ator explicou que personagem virou um sucesso em questão de minutos. "Quando terminou a pandemia, para o meu primeiro evento, eu tinha pensado em vários personagens. O último era o Jorginho. Quando a gente vai fazer o personagem, você pega todo o estereótipo das pessoas de onde você está. Na época, estava muito na moda esse lance do 'faria limer', peguei o jeitinho que eles falavam. Eu já tinha o sotaque. No primeiro cara que me riu, ele pediu pra fazer um vídeo. Ele soltou e em 25 minutos o negócio viralizou."

