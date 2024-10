Grávida tentou 'segurar' parto do filho com medo do avô morrer no mesmo dia

Durante a gestação do segundo filho, Syndel Sensulini viveu um dos momentos mais difíceis de sua vida, a internação do pai. Em uma das visitas, ela o viu desacordado e cheio de máquinas. "Foi uma experiência horrível, chorei muito, não acreditava", conta ela à apresentadora Mariana Kupfer, no programa AMAR, em parceria com Materna, a newsletter e editoria de Universa.

Com a saúde do pai em estado grave, Syndel não conseguia cuidar do filho mais velho Anthony, que é autista e demanda idas as terapias, ou mesmo se alimentar da forma adequada, o que refletiu diretamente no baixo peso de Arthur.