Foquinha conta sobre burnout: 'Se você entra na loucura do algoritmo surta'

A jornalista finalizou. "Se você entra nessa loucura do número, do algoritmo, você surta. Não tem como não surtar. É muita coisa pra decidir e fazer."

Foquinha conta do começo da carreira: 'Tentava ser alguém que não era'

A jornalista falou sobre o início de sua carreira. "Sou jornalista, me formei e no meio de tudo que eu fiz ali, fui pra Capricho. Entrei como estagiária, atuando como repórter e lá me encontrei no entretenimento. O jeito de fazer entrevista, o vídeo. Eu não gostava de me ver. Hoje entendo que eu tentava ser alguém que eu não era. Quem fazia os vídeos era esse perfil 'Capricho fofo' e eu nunca fui. Eu fiquei com vontade de ir pra TV e vi o Youtube como uma plataforma pra alguém na TV me ver, mas aí foi acontecendo."

Foquinha diz se prefere Youtube ou TV: 'é um trabalho de apresentadora 360'