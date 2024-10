Exposição do filho na internet preocupa Camila Fremder: 'Fiquei paranoica'

"O melhor é que ele quis saber 'mas a Galinha Pintadinha conhece a vovó?'", riu Camila.

Desabafo sincerão viralizou

A escritora Camila Fremder também comentou o desabafo sincerão que ela publicou em suas redes sociais em julho deste ano. No vídeo, ela criticou, de forma bem-humorada, "anúncios" feitos por influenciadores digitais.

"Sabe quando a influenciadora fica brincando de adivinhação com a gente, mostrando a mala e dizendo 'para onde será que eu vou viajar?'. Eu não sei. Você vai me convidar? (...) Outro dia teve uma que ficou 'na terça-feira vou lançar um projeto, fiquem ligados'. Se quiser lançar na quarta, não tenho nada com isso. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Fica aquela coisa 'eu queria muito poder contar'. Mas a gente queria muito saber?", ela diz em um trecho do vídeo.

Camila contou que a ideia para gravar o desabafo veio de uma experiência pessoal: poucos dias antes de lançar um livro, ela tinha pensado em publicar alguns teasers em seu perfil, para dar "spoilers" ao público sobre o projeto —mas logo abandonou o plano.