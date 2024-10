'Homeopatia é a mãe das pseudociências, eu já usei muito', diz Mari Krüger

Para a divulgadora científica, a maior parte das pessoas que caem em fake news sobre ciência são as mais velhas. A bióloga vê na geração Z um ceticismo que falta às gerações anteriores. "As nossas mães estão caindo nos golpes do 'zap'. Eu acho que vem uma geração que está questionando os jogos de azar, por exemplo", disse ela.

Eu sou uma otimista sobre redes sociais, acho que essa geração nova veio bem questionadora. E eu odeio falar 'o lado bom da pandemia', mas acho que houve um lado bom que foi: a ciência entrou na moda. Mari Krüger

No programa, a divulgadora científica também derrubou mitos populares sobre saúde — e alertou para o risco de ficar muito tempo no banheiro usando o smartphone.

Ela explicou que o hábito de usar o celular no banheiro pode levar a uma maior permanência no vaso sanitário, o que aumenta a pressão na região do ânus. A distração com o celular pode fazer com que a pessoa continue a fazer força para evacuar, mesmo quando não é necessário. "Isso ajuda a criar hemorroidas", disse.

