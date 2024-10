Fióti trabalhou no McDonald's para ajudar em casa: '1º salário foi R$ 48' 

Fióti é um homem que não tem vergonha de chorar. Por muito tempo, enxergou a sensibilidade como uma fraqueza. Há cerca de dez anos, porém, mudou sua visão: "Eu percebi cedo, uns 10 anos atrás — deveria ter sido mais cedo — que tinha passado muitos anos escondendo minha sensibilidade".

Ao passo que começo a liderar, vejo que [a sensibilidade] é um grande valor meu, e eu vi muitas pessoas chorando em ambiente de trabalho escondendo, inclusive eu, e eu não quis mais esconder, tanto que hoje eu falo na empresa que o choro é livre. Fióti

Para o artista, a saúde mental vive uma "epidemia silenciosa", que atinge especialmente a população negra, principalmente pela falta de políticas de saúde pública e "dessa nossa pouca capacidade de reconhecer isso como uma questão de saúde dentro dos ciclos em que a gente está".

Trajetória de empreendedorismo na Lab Fantasma

Quando Fióti termina um álbum, seus amigos são as primeiras pessoas que escutam o trabalho do artista. "Mostro sempre de três a cinco pessoas, tenho uma rede de amigos incríveis, maravilhosos, e também pra alguns artistas com quem tenho proximidade", disse ele.