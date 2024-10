Simular sexo casual pode ser bom para esquentar as relações longas

Voltar a trocar mensagens provocantes é outra maneira de resgatar a memória do tesão intenso do início de namoro. É uma atitude que colabora para quebrar a rotina, principalmente porque mexe com o imaginário e ainda ajuda a despertar um grande interesse naquilo que é proposto.

A brincadeira do sexo casual é uma ótima ideia, desde que praticada eventualmente. Se ela se torna algo constante, pode virar um problema no futuro. Um dos riscos é o casal passar a se apoiar exclusivamente nessa situação para se excitar e continuar junto. No sexo casual de verdade não há dia seguinte, mas quem usa essa tática para melhorar as coisas na cama vai ter de encarar a convivência e o dia a dia.

Aventure-se

E é bom ter em mente: até mesmo a brincadeira pode perder a graça com a repetição. O ideal, portanto, é que o casal converse e busque incorporar novidades em sua rotina. Rapidinhas e/ou transas em situações mais aventureiras podem valer a pena.

Às vezes, só de transar com a janela aberta e imaginar que alguém está vendo tudo já incita a imaginação e a injeta a dose de adrenalina necessária. Outra proposta interessante para incrementar as transas —e que não tem necessariamente a ver com sexo— é partir para uma aventura juntos, como experimentar um esporte radical. A sensação de 'estamos juntos nessa' é bem afrodisíaca", diz ela.

Fonte: Carla Cecarello, psicóloga, sexóloga consultora do site C-Date e fundadora da ABS (Associação Brasileira de Sexualidade); Ricardo Desidério da Silva, docente do Mestrado em Educação Sexual da Unesp/Araraquara; e Tatiana Presser, psicóloga, sexóloga e autora do livro "Vem Transar Comigo" (Ed. Rocco)