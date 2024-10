'Saí de reunião, entrei no Uber e desmaiei', conta mãe com burnout parental

Hoje, como CEO da Nuna, ecossistema de aprendizagem para líderes do futuro, ela busca facilitar o alinhamento entre propósito, carreira e saúde mental. "É um desejo meu de criar mecanismos para as pessoas não passarem pelo que eu passei, o burnout", explica. Segundo a empreendedora, é de extrema importância olhar para o autocuidado, estar com a terapia em dia, ter amigos por perto, rede de apoio, e um olhar especial para a própria saúde mental.

Nove entre cada dez mães sofrem burnout parental

Nove entre dez mães sofrem com burnout parental Imagem: Getty Images

Jaqueline não está sozinha. Nove entre dez mães brasileiras sofrem de burnout parental, de acordo com um estudo inédito realizado pela Kiddle Pass, aplicativo de atividades interativas para crianças, em parceria com a B2Mamy.

A pesquisa veio reiterar o que já é sentido pelas mães: "Elas relatam tristeza, casamento desarranjado, a não-felicidade ou no trabalho ou no cuidado com os filhos, ansiedade, solidão. Em 2015, também me senti muito sozinha, com medo, sobrecarregada, e não conseguia nomear. Uma tristeza profunda, sem saber se era boa mãe ou boa profissional", conta Dani Junco, mãe e CEO da comunidade B2Mamy.