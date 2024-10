Sexo taoísta: segure a ejaculação em prática que causa orgasmos explosivos

A cura começa pelo autoamor

E isso significa explorar o próprio corpo com afeto. O primeiro passo é prestar mais atenção na respiração, preferencialmente abdominal, se concentrando no modo como o ar entra e sai de seu organismo. Essa etapa ajuda a relaxar. Em seguida, passe as mãos pelos cabelos e vá descendo os dedos pelo rosto, sentindo a face, os lábios, as orelhas. Depois siga para o pescoço, braços, seios, barriga, nádegas, triângulo pubiano. A vulva e vagina devem ser as últimas regiões a serem percorridas, pois a ideia é aumentar a consciência corporal. A dois, um deve percorrer o mesmo roteiro com o outro, deixando os genitais para o final.

Algumas posições são mais benéficas

Uma bastante praticada tem início quando um fica de frente para o outro. A mulher deve se sentar no colo do parceiro, acolhendo o pênis em sua vagina. Ambos precisam ficar com o corpo parado, sem movimentos de "britadeira". Nessa posição, a contração vaginal é o que fará a energia sexual subir, sendo que ambos podem ajudar a elevá-la através da respiração e do olhar. Outra, que prioriza a penetração profunda, é o homem por cima e a mulher com as pernas bem levantadas.

A mulher é vista como divina

E, portanto, o prazer feminino é fundamental. Portal de Jade, Fonte da Vida e Portal da Luz são alguns nomes pelos quais a vagina é conhecida no sexo taoísta, pois é através dela que perpetuamos a espécie e entramos em contato com o que há de mais puro e divino em nós, nossa sexualidade, energia criadora, fonte de vida e prazer.