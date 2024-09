Faria Limer, Golden Retriever e mais: os tipos de homens buscados em apps

A noção do que é a masculinidade — e quais são seus "tipos ideais" — se transforma de acordo com a época, a cultura e também com as gerações.

Mas uma pesquisa do aplicativo de relacionamento Bumble, em que apenas as mulheres podem abordar pessoas em que estão interessadas, revelou que hoje a tendência é o "open casting", ou seja, a maioria (63%) das pessoas se concentra mais hoje em estilos de maturidade emocional do que características físicas ao procurar pelo seu "match" dos sonhos.

Assim, inspirada em filmes e séries, a geração Z — nascida entre 1997 e 2012 — tem cada vez mais descrito caras com novos termos e abraçado a "masculinidade de coração aberto".