Minha barriga de grávida, minhas regras: como impor limites em quem palpita

Muitas mulheres antes só percebiam que estavam grávidas depois do atraso de mais de uma menstruação ou com o crescimento da barriga, e tem a cobrança da sociedade de já se sentir mãe logo, e isso é uma coisa inventada. Maria Silvia Logatti, psicóloga existencial

Ou seja: está tudo mais do que bem se você ainda não sente essa conexão com seu corpo gestante. A dica é abraçar a mãe que você está sendo e tem vontade de ser nesses meses, sem cobranças, pois o tempo naturalmente vai aguçando a conexão com seu ventre, seu bebê, e da maneira quer for para ser dentro da sua realidade.

Você pode não conversar com a barriga, mas viver acariciando o ventre por exemplo, e vice-versa. Ou ter outros cuidados super importantes com alimentação, ingestão de água, sono e tantos outros: eles também são linguagens de amor, apenas menos romantizadas.

Sente-se incomodada com a sensação dos primeiros movimentos ou não sente borboletas no estômago assim que o bebê começa a mexer? Super normal também. Não esqueça: você pode sentir angústias, dúvidas, pensar em questões pessoais complexas e até deixar emergir conflitos internos nesse início de gestação.

Segundo a psicóloga Arielle Rocha Nascimento, que atua no acompanhamento de gravidez, infertilidade, reprodução assistida, parto e puerpério, "não se sentir mãe tão rapidamente quanto nos filmes não significa que não será uma mãe suficientemente boa". Na sua barriga cabe um bebê que vai ganhando espaço junto aos seus outros órgãos e, no seu coração, cabem outros sentimentos que não seja apenas o tão falado amor incondicional.