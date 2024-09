Chilenas que não querem ser mães geram crise no país: 'Não é meu projeto'

É uma emergência, uma crise sanitária. Poucas coisas são mais importantes do que esta do ponto de vista econômico, social e ético , alerta Aníbal Scarella, presidente da Sociedade Chilena de Medicina Reprodutiva.

O economista Jorge Berríos alerta que a queda na natalidade "implica que haverá muitos idosos e que muito provavelmente terão de continuar a trabalhar. Não há renovação geracional entre as pessoas, na economia e, em geral, no ciclo econômico".

"Está tudo muito caro"

O aumento do custo de vida e as exigências sobre as mães levaram muitas chilenas a adiar ou desistir da maternidade.

No ano passado, um terço dos nascimentos ocorreu em mulheres entre 30 e 34 anos. A tendência influenciou o aumento da infertilidade, que passou de uma para cada 10 mulheres para uma em cada cinco.

"Não ajudamos as pessoas a conciliar desenvolvimento profissional e o desejo de engravidar", afirma Scarella, que propõe aumentar a taxa de natalidade com mais educação sobre os riscos de atrasar a maternidade, acesso à reprodução assistida e preservação de óvulos.