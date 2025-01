Ventos de mudança trazem riqueza para 3 signos a partir de terça-feira (28)

A seguir, descubra os signos mais favorecidos, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Este é um momento de retorno por todo o esforço depositado em trabalho e relacionamentos. Atenção: escolhas conscientes trarão resultados ainda mais abundantes.

Chegou um período de transição e renovação. Algo importante pode chegar ao fim, mas trará novos inícios repletos de luz. Agradeça pelo que foi e receba o novo.

Este é o momento de encerrar ciclos desgastados e abrir-se para novas oportunidades, principalmente no campo profissional.