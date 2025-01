Astros dão sinal de alerta para discussões; veja a previsão do seu signo

No amor, o momento é de renovação: quebrar a rotina, buscar leveza e estimular a amizade e a cooperação se tornará essencial, graças à harmonia entre Vênus e Urano. Permita-se sonhar e trazer um toque de romantismo para as relações.

A partir do dia 28, com Mercúrio ingressando em Aquário, os pensamentos ganham novas perspectivas, mas pedem cautela. No dia 29, durante a Lua nova, Mercúrio encontra Plutão, acendendo um sinal de alerta para evitar grandes discussões ou mergulhar em angústias.

Este é um bom momento para buscar leveza, não alimentar pensamentos negativos e valorizar o silêncio interno.

Visão de futuro

Dias como esses são altamente favoráveis para terapias e conversas profundas. Colocar para fora o que incomoda pode trazer alívio e clareza. Atividades que exijam concentração, como estudos e pesquisas, também encontram terreno fértil.

No dia 30, Urano retoma seu movimento direto, acompanhado de um encontro poderoso entre Sol e Júpiter. Essa combinação fortalece a visão de futuro, o otimismo e a esperança. É um convite para contemplar a beleza dos avanços e celebrar os pequenos passos em direção aos sonhos.