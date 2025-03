Sol em Áries inaugura novo ciclo oportuno; veja a previsão para o seu signo

No dia 20, damos as boas-vindas ao Ano Novo Astrológico com a entrada do Sol em Áries. É um novo ciclo e o céu traz impulsos favoráveis para essa jornada. A energia ariana desperta a necessidade de ação, movimento e renovação, impulsionando a coragem para dar o primeiro passo em direção ao que realmente importa.

Será um momento de decisões mais assertivas e de reconexão com a nossa própria vontade.

A sintonia entre Sol e Netuno fortalece a sensibilidade e a percepção intuitiva. Esse aspecto nos lembra que, além da determinação racional, há um campo sutil de sinais e sincronicidades que pode iluminar nossos caminhos.

Prestar atenção aos sonhos, silenciar a mente e confiar no que sentimos pode ser determinante para tomar decisões mais alinhadas com nossa verdade. No entanto, é essencial equilibrar inspiração com discernimento, evitando ilusões e expectativas irreais.

Chamado para nutrir o afeto

No dia 22, a Lua chega em sua fase minguante em Capricórnio, pedindo maturidade e pragmatismo. O convite é para desacelerar, refletir e concluir processos pendentes. É hora de ser estratégicos para organizar responsabilidades, revisar compromissos e trazer mais estrutura para as áreas da vida que precisam de ajustes.