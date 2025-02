Sol em Peixes ativa sonhos e inspirações; veja a previsão do seu signo

É um céu superfavorável para explorar novos conhecimentos e reafirmar nosso compromisso em fazer as coisas acontecerem.

À medida que a luz da Lua diminui, somos envolvidos pela necessidade de recolhimento. Será um período ideal para explorar novas ideias, conectar-se com pessoas inspiradoras e abrir espaço para revisitar antigas crenças que já não fazem sentido.

Sagitário, signo deste ciclo lunar, desperta em nós o desejo de buscar o desconhecido, ampliar horizontes e nutrir a esperança em cada pequena ação. Para isso, precisamos estar abertos e ir liberando alguns conceitos rígidos que ficaram enraizados.

Reencontrar a confiança

No entanto, atenção ao impacto do que fala. Respostas impulsivas ou sinceridades excessivas podem gerar mal-entendidos ou até pequenos atritos. Escolha as palavras com cuidado e evite decisões tomadas no calor do momento.

A generosidade e a empatia estarão em alta, mas é preciso equilibrá-las com um pouco de pragmatismo. Promessas feitas no entusiasmo podem se tornar difíceis de cumprir mais adiante. Antes de assumir compromissos, reflita sobre sua real capacidade de honrá-los.