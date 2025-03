Primeiro eclipse do ano remexe emoções; veja a previsão para o seu signo

A semana começa sob os efeitos da Lua crescente, impulsionando a ação e favorecendo iniciativas que precisam de visibilidade. Há uma energia dinâmica no ar, nos convidando a colocar planos em prática e tomar decisões com mais confiança.

Logo no dia 11, Mercúrio e Vênus se encontram em Áries, trazendo um tom ágil e assertivo para as interações. Essa conjunção favorece transações financeiras rápidas, investimentos pontuais e negociações ágeis.

No campo pessoal, a comunicação se torna fluida e encantadora, facilitando conversas que podem resolver pendências afetivas e aproximar pessoas. O carisma estará em alta, tornando fácil engatar diálogos envolventes e encontrar afinidade nos interesses alheios.

Transformações em destaque

No dia 12, o Sol se alinha a Saturno em Peixes, trazendo uma energia mais séria e focada. Aqui, o convite é para caminhar com cautela antes de avançar. Esse aspecto pede dedicação a propósitos e sonhos, mas sem ilusões: é preciso esforço, disciplina e comprometimento.

Já no dia 14, acontece o primeiro eclipse lunar do ano, em Virgem. O fenômeno marca um momento de revelações e transformações. Apesar de carregarem uma aura de mistério, eclipses são catalisadores de mudanças e ajustes necessários. Este, em especial, pode resgatar situações do passado, despertando e trazendo para a consciência revisões importantes.