Após período agitado, é hora de se abrir; veja a previsão para o seu signo

A primeira semana de abril traz uma energia de progresso alinhado à estabilidade. Saturno e Urano seguem em sintonia, indicando que podemos avançar com mais segurança. É hora de se abrir para testar novas abordagens, adaptar-se ao inesperado e seguir em frente com consciência — sem ilusões ou impulsividade.

No dia 4, a Lua atinge seu quarto crescente no sensível e protetor signo de Câncer, um marco importante desta lunação. Após um período agitado com eclipses e muitas transformações, esta fase nos convida a olhar para trás, reconhecer nossa trajetória e avaliar se o lugar em que estamos nos proporciona acolhimento e segurança.

A sensibilidade se intensifica, tornando-nos mais propensos a reagir emocionalmente. Será essencial cultivar o vínculo com aquilo que nos nutre e fortalecer nossas bases afetivas e internas.

Flexibilidade para crescer

A Lua cresce em meio a um céu dinâmico: Mercúrio e Vênus seguem retrógrados, enquanto Marte transita por Câncer reforçando a necessidade de fazer revisões e ajustes. É um período que impulsiona mudanças e exige flexibilidade para lidar com pendências que ainda nos acompanham.

O grande destaque da semana fica por conta da conexão harmoniosa entre Marte, Saturno e Urano, o que traz um impulso libertador e estratégico. O que antes parecia travado finalmente ganha movimento — vale para um relacionamento, uma negociação, um imóvel, um projeto engavetado ou até mesmo uma conversa decisiva.