Fim de retrogradações traz mais fluidez; veja a previsão para o seu signo

As principais novidades da semana são a retomada do movimento direto de Mercúrio, no dia 7, e de Vênus, no dia 12. Essas mudanças trarão mais clareza e fluidez para nossas escolhas e interações. É o momento de olhar para frente, seguir os sonhos e se sintonizar com os próprios desejos.

Haverá uma percepção mais apurada sobre a forma que comunicamos nossas necessidades.

Ainda assim, o período segue envolto em sensibilidade e empatia. Vênus, em harmonia com Saturno e Urano, traz testes para as ilusões: é hora de diferenciar quem realmente faz parte da nossa vida e quem está apenas de passagem.

De qualquer forma, Urano dá aquele empurrãozinho para mudanças e adaptações, então, ainda que as conversas sérias sejam importantes, sair da rotina e investir no companheirismo nas relações será necessário.

Em busca de equilíbrio

Também no dia 12, a Lua chega em seu ápice de luz em Libra. A fase cheia enfatiza a importância da flexibilidade e da adaptabilidade. Atitudes mais refinadas e gentis, que levam o outro em consideração, serão as mais apreciadas.