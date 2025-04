O ritmo das negociações se intensifica; veja a previsão para o seu signo

Começamos a semana ainda sob as influências da Lua cheia que, aos poucos, segue para a fase minguante. O compasso das coisas começa a desacelerar, fazendo um convite para ajustes e reflexões.

Na quarta-feira, dia 16, Mercúrio retoma sua passagem por Áries, trazendo um tom mais rápido, incisivo e direto para a comunicação. O ritmo das negociações se intensifica, exigindo mais confiança e agilidade.

Depois de um período de revisões e reconsiderações, essa mudança gera entusiasmo. No entanto, entre os dias 15 e 18, o encontro entre Mercúrio e Netuno pede atenção redobrada com palavras, promessas e crenças. O ideal é agir com cautela, questionar e manter o senso crítico aguçado.

Mal-entendidos e confusões podem surgir, tornando essencial filtrar informações e evitar conclusões precipitadas.

Cuidado com a vaidade

Marte ingressa em Leão no dia 18, trazendo mais coragem, entusiasmo e autoconfiança. A energia se volta para aquilo que reflete nossa essência e nos enche de orgulho. Porém, é importante ter cuidado para não cair na armadilha da vaidade ou da inflexibilidade, características que podem levar a desgastes e conflitos desnecessários.