Março vai exigir cautela financeira; veja a previsão para o seu signo

É um ótimo momento para liderança e atividades que demandem dinamismo, coragem e capacidade de impulsionar pessoas.

Motivação e trocas

A mente ganha novo fôlego com a fluente conexão entre Mercúrio e Plutão, no dia 5. Estaremos mais concentrados, focados e motivados a pesquisar novos assuntos. Será uma fase oportuna para recuperar projetos importantes e retomar negociações.

No dia 6, a Lua chega em seu quarto crescente em Gêmeos, trazendo versatilidade, movimento e a necessidade de trocas. É hora de ver as coisas com mais leveza, estudar, compartilhar ideias e propagar informação.

Concluímos a semana com o Sol em conexão Marte, fortalecendo nossa ação e disposição. Podemos contar com mais segurança nas iniciativas.

