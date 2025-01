Vontade de convencer, mudar de opinião: como signos lidam com diferenças?

Competitivo por natureza, Áries sempre vai querer mostrar que sua versão e sua opinião são melhores que as dos demais. Pouco disposto a ouvir, é alguém que está propenso, em tempo integral, a só tentar convencer.

Trata-se de um signo naturalmente estável. Touro também é teimoso por convicção e, por isso, não muda facilmente o que pensa. Mas também não tem vocação para pregador. Para ele, todo mundo tem direito à própria opinião, desde que cada um fique no seu quadrado.

Com Gêmeos, não há limites para os debates, que devem durar horas e horas. Se, ao final, o outro concorda com o geminiano, o nativo se faz de advogado do diabo, contradizendo a si mesmo, só para retomar o papo.