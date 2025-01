Márcia Sensitiva ensina a calcular numerologia para 2025. Veja significados

Ano pessoal 7

Simboliza um período de introspeção, estudo e autodescoberta. É um ano ideal para questionar e aprofundar o entendimento sobre a sua própria vida, já que você provavelmente se sentirá mais inclinado a buscar respostas em fontes internas e espirituais. Este é um momento em que a necessidade de solitude pode aumentar e as atividades externas tendem a dar lugar ao crescimento interior, bem como à busca por sabedoria.

Ano pessoal 8

É um ano de ambição, poder e concretização. É uma fase voltada para o sucesso material e profissional, com foco na liderança e na concretização de objetivos práticos. Durante este período, você pode sentir mais determinação e capacidade de alcançar suas metas e fazer investimentos importantes. A energia do 8 incentiva a autoconfiança, a assertividade e o uso do poder pessoal.

Ano pessoal 9

É marcado por encerramentos, liberações e cura emocional. Este é o último ano de um ciclo de nove anos e, por isso, é um momento para refletir sobre as lições e experiências do passado, soltando o que não faz mais sentido para a sua jornada. Pode ser uma fase emocionalmente intensa, em que certos relacionamentos, projetos ou fases da vida chegam ao fim. Porém, também é um ano para cultivar a compaixão, a empatia e contribuir para o bem coletivo.