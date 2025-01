Meditação em casa tem horários certos para cada tipo de prática. Descubra

Optando-se por tais horários, é possível atingir estados mais profundos de meditação, descanso, liberação de tensão, diminuição dos níveis de estresse, ansiedade e uma considerável melhora na imunidade e na qualidade de vida.

Noite com restrições

Entretanto, o período da noite, logo antes de ir dormir, não é indicado para meditações ativas, que podem interferir na qualidade do sono. Existem diversas meditações ativas mas, no geral, elas envolvem movimentos corporais e expressões verbais/sonoras, sendo mais aconselháveis para quem não consegue meditar da forma tradicional, com o corpo em repouso/parado.

A Meditação Transcendental também é aconselhada apenas pela manhã e no período da tarde, até às 17 horas. Após, pode interferir no sono. Diversos estudos científicos apontam que ela eleva a serotonina do corpo, ao mesmo tempo que reduz hormônios relacionados ao estresse. Porém, esse tipo de meditação leva a um descanso muito profundo e, por esse motivo, pode atrapalhar o sono.

E, se você puder escolher entre as 24 horas do dia para meditar, opte por praticar logo ao acordar, antes de acessar as redes sociais. Um detalhe: se possível, tente meditar com mais gente.

É interessante sintonizar-se com um grupo de colegas meditantes. Quando muitas pessoas meditam juntas, no mesmo horário, é possível criar uma coerência benéfica a nível planetário. Existem diversos estudos científicos e documentários que comprovam este fenômeno.