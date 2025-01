Signos mais biscoiteiros: saiba quais têm necessidade de receber elogios

Já o capricorniano precisa de elogios para fortalecer seu funcionamento biológico e, assim, prosseguir em suas novas conquistas e metas. Trabalhador e responsável em seus objetivos, Capricórnio tem essa necessidade de ser reconhecido pelo esforço em manter tudo no mais elevado nível. Por isso, faz o que pode, transformando desde seu lazer até metas pessoais em momentos produtivos para ser enaltecido.

Com sua mente brilhante, que beira a genialidade, Aquário adora ser elogiado pela inteligência. O nativo busca justiça e, para ele, nada mais justo do que aplausos para suas forças mentais que o fazem prosseguir lutando pela humanidade. Pensando assim, transforma até acontecimentos inesperados em boas chances para ser elogiado.

O signo de Peixes também é bem carente de biscoitos. Como todo representante do elemento Água, é sentimental e tem coração do tamanho do oceano. Seus amigos sabem que podem contar com ele a qualquer hora, desde que sejam parceiros de verdade e saibam que ele espera, no mínimo, elogios constantes como agradecimento.