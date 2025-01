Sem presentes ou extravagâncias: como signos controlam orçamento do mês?

Com os preços de itens básicos para o dia a dia dando saltos, a saída para não se endividar é rever os gastos. Nessas horas, cortar supérfluos é regra. Só que nem sempre isso é suficiente, exigindo uma atitude um pouco mais severa com o controle financeiro.

Signos ligados ao elemento Terra geralmente são os mais econômicos e organizados em relação ao dinheiro. Porém, todos dão um jeitinho de apertar o cinto na hora em que é necessário economizar.

A seguir, descubra com o que cada um dos representantes do zodíaco topa segurar a mão e o bolso na hora do aperto de grana.