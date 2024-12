Presente de Natal sem drama: ideias certeiras para agradar todos os signos

Moda: o gosto para se vestir do ariano tende para o casual-elegante. É fã de roupas com design exclusivo e personalizado, mas também curte uma pegada mais esportiva.

Beleza: Áries irradia energia e autoconfiança e gosta muito de chamar a atenção. É fã de produtos que iluminem a pele e deixe o cabelo brilhando.

Casa: o ariano adora acessórios de primeira linha, modernos e customizados.

Comes e bebes: o nativo do signo aprecia alimentos apimentados, condimentados e de gosto forte, que condizem com seu estilo de vida.

Moda: regido por Vênus, o planeta do belo, Touro se importa muito com a aparência. Dá preferência às roupas confortáveis, mas com sensualidade. Lingeries de seda e pijamas de cetim são certeiros.