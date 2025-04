Orgulho define: o que cada signo mais ama nele mesmo e nem sempre revela

Quem é de Touro ama a persistência característica do signo, que o auxilia a seguir com foco até alcançar qualquer objetivo que deseja. Não importa se for num ritmo mais lento pois, para ele, contam muito mais as próprias conquistas do que o tempo necessário para realizá-las.

A turma de Gêmeos não esconde que aprecia a criatividade peculiar do signo, característica que faz com que tenha jogo de cintura e saiba lidar de forma produtiva com as adversidades. Além disso, tal habilidade contribui para alimentar a necessidade geminiana de estar sempre em movimento.

O canceriano se orgulha demais da sua capacidade de cuidar de todo mundo. Seu lado carinhoso se destaca por onde passa, pois mostra seu prazer em fazer o bem. Câncer preza sempre pelo bem-estar de tudo ao redor e se mostra disposto a ajudar sempre que pode.