Pode pentear o cabelo molhado? Como escovar os fios sem prejudicá-los

"Uma dica é fazer a escovação antes da lavagem. Assim, conseguimos retirar os emaranhados e deixar o cabelo alinhado antes de molhá-lo", sugere a tricologista Luciana Passoni, de São Paulo.

Cuidados da raiz às pontas

A vontade de pentear o cabelo dentro do box, durante o banho, é grande, mas essa prática pode ocasionar danos aos fios. Molhados, eles ficam mais elásticos e propensos à quebra.

Cabelos lisos devem ser penteados apenas secos. Já os cacheados, devem ser penteados quando estiverem úmidos, para que a textura se mantenha. Retire o excesso de água com a toalha e aplique um creme de pentear antes da escovação , Orlando Farias

Se seus fios já estiverem danificados, é importante tomar cuidado com a frequência com que usa a escova.

"Se o cabelo está fragilizado, quanto mais força você aplicar na hora de desembaraçar, maior a chance de quebra. Algumas escovas disponíveis no mercado agridem menos os fios", afirma Maria Augusta P. Maciel, dermatologista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) e especializada em Tricologia pelo Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) de São Paulo.