Universo conspira a favor de três signos na jornada da riqueza na sexta, 18

Nem sempre o esforço traz resultado imediato, mas há dias em que o universo parece conspirar para fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. A sexta-feira reserva esse tipo de alinhamento cósmico para alguns signos.

O céu favorece tanto quem busca soluções racionais quanto quem aposta na intuição. As ideias tendem a fluir com mais facilidade, especialmente para quem estiver atento aos detalhes e às oportunidades escondidas nos bastidores.

Entre todos os signos, três em especial estão com as energias mais voltadas para a realização financeira. Descubra quem tem tudo para avançar abaixo, de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica do iQuilibrio.