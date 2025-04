Orixás estendem a mão e transformam o destino de três signos na quinta, 17

Nesta quinta-feira, 17 de abril, a força dos orixás se manifesta como um sopro de esperança para quem estava à beira de desistir. É no silêncio espiritual que a transformação acontece e os orixás, com sua sabedoria ancestral, vêm para erguer quem caiu e abrir o caminho que parecia fechado.

Três signos, em especial, serão tocados por essa força de mudança: o destino, a partir de agora, começa a trilhar um novo rumo.

Descubra quais nativos do zodíaco podem contar com essa ajuda a seguir, conforme as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.