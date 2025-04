Dinheiro abençoado chega nas mãos de três signos até sexta-feira, 18/4

Nesta sexta-feira, a energia celestial favorece quem tem feito escolhas alinhadas com seus valores e propósitos. Pequenos gestos podem se transformar em recompensas significativas.

A estabilidade pode vir acompanhada de boas surpresas, especialmente para quem souber manter a calma em meio ao caos. Este é um bom momento para resolver pendências e se abrir para novas possibilidades.

Três signos receberão essa energia com mais intensidade. Descubra quais são a seguir, conforme as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica do iQuilibrio.