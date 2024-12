Natal e Réveillon: a tradição de fim de ano que tem mais a ver com signos

Nas festas de fim de ano, o que mais importa para um libriano é estar cercado pelos amigos. Poder estar com pessoas queridas, seja no Natal, Réveillon ou qualquer outra data comemorativa é importantíssimo na visão do signo. O que vale para a turma de Libra é a oportunidade que tais ocasiões proporcionam para encontros alegres e descontraídos.

Por ser o signo mais místico do zodíaco, Escorpião sempre recorre a rituais em diversas ocasiões e não poderia abrir mão deles nas festas de fim de ano - mesmo que alguns sejam segredos guardados a sete chaves. O nativo, aliás, é fonte de dicas infalíveis para quem quer começar o novo ano com o pé direito.

Também signo de Fogo, Sagitário adora uma comemoração, principalmente ao ar livre. Para o sagitariano-raiz, festa boa é aquela com cardápio farto, com comidas e bebidas à vontade. Por ser regido pelo planeta Júpiter, o nativo do signo pode sofrer influência para cometer excessos nas experiências gastronômicas e etílicas.