Banho de renascimento para Capricórnio, Aquário e Peixes tomarem no Natal

No Natal, os banhos de ervas podem atuar como canais de renascimento, permitindo que cada signo ressoe com as energias de renovação dessa data especial. Ao integrar ervas alinhadas às influências planetárias, esses banhos potencializam o bem-estar e renovam as energias pessoais.

O processo começa com água pura, de preferência mineral, para garantir uma base limpa e eficaz. As ervas devem ser maceradas, liberando seus óleos essenciais e propriedades naturais que irão potencializar os efeitos desejados no corpo e na mente.

Após coar a mistura, retire as ervas e despeje o líquido do pescoço para baixo, após o banho de higiene. Caso queira aproveitar a experiência de forma mais intensa, adicione a mistura na água da banheira e permita que a imersão revitalize todos os seus sentidos.