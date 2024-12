Sexto sentido dos signos: como zodíaco explora a intuição no dia a dia

Essas são formas comuns da ação do sexto sentido (que também é chamado de intuição) e se expressam de maneira única para cada pessoa, considerando sua história de vida e o acesso que teve a informações e experiências diversas.

Analisando o signo solar (atrelado à data de nascimento), é possível encontrar pistas sobre o desenvolvimento do sexto sentido em todos os representantes do zodíaco. É o que Universa mostra na a seguir.

O jeito ariano de ser é marcado pela ansiedade, pois o nativo deste signo quer tudo para ontem. Quando coloca uma ideia na cabeça, parece um furacão. Por isso, a intuição do nativo dificilmente será ativada e desenvolvida através da meditação, mantras ou yoga.

Para quem nasce em Áries, o sexto sentido se expressa por meio das ideias que surgem como a luz no fim do túnel, quando é necessário tomar uma atitude ou decisão. Porém, como está sempre "ligado no 220", o ariano pode acabar não dando atenção a tais insights, devido ao esgotamento mental.

A turma de Touro é regida por Vênus, planeta do amor, da beleza e das relações cultivadas com os outros. Por isso, os relacionamentos são muito importantes para o signo, que está entre os mais leais e parceiros do zodíaco.