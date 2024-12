Esperando o 'felizes para sempre': quais signos sonham com o amor perfeito

Romance é com o libriano mesmo: jantares à luz de velas, chamegos e muito carinho são essenciais para o nativo deste signo, que está sempre à procura do par ideal, sua alma gêmea. Mas como é daqueles que não curtem ficar sozinho, faz uma seleção criteriosa para assumir um novo par. O pré-requisito para o bom relacionamento, em sua opinião, é a convivência harmoniosa, com diálogos, trocas, harmonia e equilíbrio. Libra costuma ser justo e prático, prezando bastante por ética e moral.

Seletivo, Escorpião analisa muito onde pisa antes de se entregar ao amor. Quer desvendar tudo sobre a pessoa, suas qualidades e seus defeitos, ponderando até onde está disposto a ir. Por isso, no amor, espera alcançar seu alvo e tem paciência quando quer algo. Quando se apaixona, é de forma passional e fiel, desfrutando de um amor duradouro, sério e com bastante paixão.

O sentimental sagitariano tem um ar aventureiro, pois se entrega e se arrisca. O nativo entende que a vida é uma só e não há tempo para perder. Quando se envolve com alguém, costuma ser algo arrebatador, sem freios, tipo amor à primeira vista. Sagitário não é de sonhar com o amor romântico, pois não gosta de se sentir preso a nada - por essa razão pode relutar em aceitar o vínculo de compromisso. Além do mais, tem pavor de cenas de ciúmes, possessividade e cobranças.